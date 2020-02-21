الديوانية تنفي وجود حالة إصابة لمرض الكورونا في المحافظة

نفت دائرة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، أخبارا نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود اول حالة إصابة لمرض الكورونا في المحافظة.

وقالت في بيان، عنونته "إلى أهالي محافظة الديوانية الكرام.. الاشاعة أحد اسباب الإرهاب"، إن أحد موظفي دائرة صحة الديوانية نشر على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي منشورا أكد من خلاله إلى وجود اول حالة إصابة لمرض الكورونا في الديواني.

وبينت أنه بعد جهد استخباري كبير بذل من قبل إخوانكم في القوات الامنية تبين بأنه لاصحة لهذا الخبر نهائيا حيث تم الانتقال إلى مستشفى الديوانية التعليمي والاتصال بدائرة الصحة التي نفت الموضوع جملة وتفصيلا وبعد الاستفسار من صاحب المنشور اتضح بانه كان ينوي المزاح من خلال منشوره.

من جانبها، أكدت صحة الديوانية على إحالته إلى التحقيق، داعية قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات المواطنين كافة إلى عدم تصديق هكذا اشاعات الغرض منها بث الرعب في نفوس الناس والإبلاغ عن أي حالة تثير الشك حول هذا المرض.