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وزارة الصحة: لم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في العراق


نفت وزارة الصحة، الخميس، الانباء حول تسجيل اصابة بفيروس كورونا في العراق.

وقالت الوازرة في بيان مقتضب إنه "لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في العراق".

الى ذلك أعلنت وزارة النقل، اليوم، تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، ضمن مجموعة إجراءات اتخذها العراق، وذلك على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

وكان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري أوقف، اليوم، قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

قبلها قدمت وزارة الصحة، قد قدمت 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتب صادرة عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجهة الى رئيس الوزراء، ، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثنت من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

 

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