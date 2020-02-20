الياسري يطمئن النجفيين بشأن "كورونا" ويحذرهم من السفر

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، عدم وجود أية حالة إصابة بفيروس "كورونا" في المحافظة، وفيما أشار إلى اتخاذ إجراءات في مطار المحافظة لفحص الوافدين، حذر أهالي النجف من السفر في الوقت الحالي.

وقال الياسري في اجتماع مع دائرة صحة النجف، بحسب بيان إن "الحكومة المحلية وعبر مديرية صحة المحافظة قد اتخذت كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتقال فيروس كورونا إلى المحافظة".

وأضاف، أن "المنافذ الحدودية وخصوصاً مطار النجف الأشرف قد (شهدت) اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين للمحافظة بأجهزة حديثة من محارير وكاميرات حرارية فضلاً عن وضع أماكن مخصصة لحجر أية حالة يشتبه بها والتعامل معها بمهنية طبية عالية من قبل أطباء النجف المختصين".

وأشار الياسري، إلى أن "المحافظة آمنة وليس هناك أي حالات إصابة بالفايروس وهناك متابعة للموضوع من قبل الجهات الصحية المعنية"، داعياً أهالي النجف إلى "عدم السفر في الوقت الحالي خارج المحافظة والبلاد".

ودعا الياسري الحكومة الاتحادية ووزارتي الداخلية والصحة، إلى "أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الفايروس للعراق عبر المنافذ الحدودية البرية والمائية والجوية ونشر المفارز الصحية المدعومة بالأجهزة الحديثة لرصد أية حالة اصابة".

يذكر أن شخصين توفيا، أمس الأربعاء، جراء إصابتهما ب ‍‍فيروس كورونا، في مدينة قم الإيرانية، فيما قررت السلطات إقفال المدارس والجامعات في المدينة اليوم الخميس كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، البدء باتخاذ إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا"، مبينةً أن رئيسها عمر الوائلي وجه بمتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران من أجل فحص كافة المسافرين والبضائع الواردة.