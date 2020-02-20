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القبض على قاتل سوري الجنسية والعثور على مخطوفة جنوب بغداد


اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن القبض على قاتل سوري الجنسية وسط العاصمة، فيما اشار الى انه تم العثور على مخطوفة جنوب بغداد.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان انه "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد ألقت مفارز مركز شرطة السعدون القبض على شخص سوري الجنسية ضمن منطقة السعدون وفق مذكرة صادرة من قاضي التحقيق بتهمة القتل".

واضاف ان "ذلك جاء حسب المادة 406"، مشيرا الى انه "بعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف صراحة بالتهم الموجه اليه".

وفي سياق متصل، اكد ناصر ان "امرأة استنجدت بمفارز قيادة شرطة بغداد ضمن قضاء المحمودية، وحسب ادعائها انها كانت مخطوفة من عدة ايام وتم تركها بالقضاء المذكور".

وتابع "بعد التحقيق معها اتضح انها فعلا مخطوفة، وعلى الفور تم التواصل مع مكافحة الإجرام وبالفعل كان هنالك أصل أخبار، لافتا الى انه "تم تسليمها لمكتب المكافحة وبحضور ذويها".

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القبض على قاتل سوري الجنسية والعثور على مخطوفة جنوب بغداد
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