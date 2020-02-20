السفارة العراقية في طهران: ايران اكدت ان فيروس كورونا تحت السيطرة

أفادت السفارة العراقية في طهران، الخميس، بأن ايران اكدت أن فيروس كورونا تحت السيطرة.

وقالت السفارة في بيان مقتضب "ايران اكدت ان فيروس كورونا تحت السيطرة".

وأضاف السفارة، "جاهزون للمساعدة ولا داعي لذعر الجالية"، لافتة بالقول "متواصلون مع الجهات الايرانية لمتابعة الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الاربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.