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تحقيق بعقوبة تحتجز مبلغا ماليا مودعا من مجلس محافظة ديالى بالمصرف المتحد


اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان محكمة تحقيق بعقوبة اصدرت مبلغا ماليا مودعا من مجلس محافظة ديالى بالمصرف المتحد للاستثمار.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان "محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الإتحادية اصدرت حكماً قضائياً يقضي بحجز مبلغ مالي مقداره (ستة مليارات وثلاثة واربعون مليون واربعمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة واربعة عشر) دينار عراقي مودع من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار".

واضاف أن "الأموال المحجوزة سبق وأن تم جبايتها من قبل مجلس المحافظة عن طريق قانون الايرادات المحلية الصادر عنه في عام 2017 كون إيداعها في المصارف الأهلية يعد مخالفة لتعليمات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء".

وتابع المجلس أن "المحكمة أشارت الى ان المبلغ المحجوز هو من أموال الدولة وحفاظاً على عدم هدر المال العام ولحل مجلس محافظة ديالى ولمخالفة قرار الايداع لدى المصارف الحكومية وعرضها على الخزينة العامة قررت ضبط تلك الأموال ووضع الحجز الاحتياطي عليها وابقائها في المصرف المتحد للاستثمار مع كافة الفوائد المتحصلة عن إيداعها لافتاً الى أن وضع اشارة الحجز الاحتياطي يأتي استناداً لأحكام المادة (184/أ/الأصولية)".

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