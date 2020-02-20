المنافذ تعلن إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة.

وقالت الهيئة في بيان ان "ادارة منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، القت القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة (446 ق.ع) سرقة سيارات".

واضافت ان "ذلك جاء وفقاً لكتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف النجف الاتحادية/ محكمة التحقيق".

وتابعت انه "تم إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة المنفذ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".