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التعليم تعلن اتخاذها الإجراءات القانونية بشأن تقرير صحفي عرض على احدى الفضائيات


رفضت وزارة التعليم العالي، الخميس، تقريرا صحفيا طال الشخصية المعنوية للحرم الجامعي ويتهم طلبته باعمال تتنافى مع القيم الاخلاقية، فيما اشارت الى اتخاذها الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

وقالت الوزارة في بيان "في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير عجلة مؤسساتها ومواكبة التطور عند نظيراتها في المنطقة والعالم، تواجه الوزارة في هذا المقطع الزمني الدقيق موجة من الاستهدافات التي تحاول الاساءة الى سمعة الجامعات العراقية وطلبتها عبر فبركة مجموعة من المعلومات وتوظيفها باطار التقارير المأجورة ومحاولة انتاج الصور السلبية عن المؤسسات الجامعية لاغراض التكسب او المنافسات السياسية".

واضافت انها "تسجل رفضها القاطع لمثل هذه التقارير غير الموضوعية والبعيدة عن المصداقية والمهنية ومراعاة المعايير الأساسية للمنظومة المجتمعية العراقية"،

مشيرة الى انها "ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية والادارية بمتابعة معلومات قُدمت في تقرير عبر احدى الفضائيات تتهم فيه الجامعات وطلبتها بالمشاركة في اعمال تتنافى والقيم الاخلاقية والدينية للمجتمع العراقي".

وتابعت انها "بصدد تنسيق خطوات مشتركة مع بعض المؤسسات المعنية برقابة الانتاج الإعلامي"، مشددة "على جميع مؤسساتها وتشكيلاتها الجامعية لا سيما اقسام الاعلام فيها من القيام بواجباتها إزاء التأكد من الموضوعات المراد انتاجها داخل الحرم الجامعي من قبل وسائل الإعلام، فضلا عن مرافقة الفريق الصحفي عند تنفيذه الواجب المكلف به داخل الجامعة".

 

يذكر ان احدى الفضائيات عرضت تقريرا اخباريا سلط الضوء على "ممارسات غير اخلاقية" داخل بعض الجامعات.

 

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