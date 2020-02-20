سلطة الطيران المدني: رحلاتنا مع ايران مستمرة ولا يوجد اي تأجيل

اعلنت سلطة الطيران المدني، الخميس، ان الرحلات مع ايران مستمرة.

وقال اعلام السلطة في تصريح لوكالة الانباء الرسمية ان "الرحلات الجوية مستمرة بين البلدين ولا يوجد تأخير أو تأجيل في جميع الرحلات بالمطارات بما فيها مع مطار قم الدولي"، مبيناً أن "الحركة في مطار قم تسير بحركة انسيابية".

وأوضح أن "الإجراءات مستمرة في جميع المطارات العراقية بشأن متابعة فيروس كورونا".

وتناقلت وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن انه تم تاجيل الرحلات المقررة الى ايران بعد ورود معلومات حول تسجيل اصابات بفايروس كورونا في مدينة قم.