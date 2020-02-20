عمليات بغداد: اصابة منتسبين بعد تعرضهما إلى رمانة يدوية في ساحة الخلاني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، إصابة منتسبين اثنين بانفجار رمانة يدوية في ساحة الخلاني وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إن "منتسبين اثنين من عناصر القوات الأمنية أصيبا بعد تعرضهما إلى رمي رمانة محلية الصنع في ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير، وقد تم نقلهما إلى المستشفى".

وأضافت القيادة، أن "قواتنا الأمنية ما زالت تواصل عملية تأمين التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة رغم تعرضها المستمر إلى اعتداءات من قبل مجاميع داخل جموع المتظاهرين".