مجلس الوزراء يصدر قائمة بتجميد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب

جمد مجلس الوزراء، أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب، مؤكدا أن القرار جاء بطلب من مجلس الأمن الدولي.
وتم نشر قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي "داعش" والقاعدة الارهابيين، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.
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