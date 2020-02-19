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القبض على شخصين مطلوبين بقضايا "ارهابية" في بغداد


أعلنت مديرية الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على شخصين مطلوبين بقضايا "ارهابية" في بغداد.

وقالت المديرية في بيان  "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة، من القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم ارهابية في منطقتي حي العامل والعبيدي ب‍بغداد".

وأضافت اللمديرية، أن "المعتقلين صادرة بحقهما مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب من محكمتي استئناف واسط وبغداد الجديدة".

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القبض على شخصين مطلوبين بقضايا "ارهابية" في بغداد
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