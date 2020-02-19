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المرور تستثني المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت كركوك من قرار منع التجوال


اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن استثناء المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت كركوك من قرار منع التجوال.

وقالت المديرية في بيان مقتضب  انه "تقرر استثناء المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت كركوك من قرار منع التجوال".

وقررت مديرية المرور العامة، اول امس الاثنين، منع تجوال مركبات الفحص المؤقت "اللوحة السوداء"، وحجز المركبات المخالفة، داعيةً أصحاب تلك المركبات إلى مراجعة مواقع التسجيل لإكمال إجراءات معاملات مركباتهم.

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