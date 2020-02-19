شرطة بغداد تضبط مواد متفجرة وأسلحة في احد الدور

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن ضبط مواد متفجرة وأسلحة في احد الدور.

وقال مدير اعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة باتباع الاساليب العلمية والمهنية في تتبع الجريمة المنظمة والارهابيين وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة قامت مفارز شرطة بغداد الرصافة وبالاشتراك مع استخبارات الشعب والقوة الماسكة للارض اللواء ٤٤ جيش عراقي بمداهمة دار احد المتهمين في منطقة الشعب".

واضاف ان "القوة عثرت على مواد متفجرة وبندقية مع شريط عتاد ورمانة هجومية عدد ٢ وقناع كيمياوي وصواعق عدد ٤ مع قوالب مادة C4 عدد ٢ مع فتيل أمان مع رأس رمانة عدد ١ وتم ضبط المواد وتحريزها من قبل خبير الجهد الهندسي التابع لخلية الاستخبارات وبمحضر أصولي وربطها بالأوراق التحقيقية في مركز شرطة الشعب".