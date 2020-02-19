زيدان والكاظمي يبحثان مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم في مكتبه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني".

واضاف، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث بالاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات الوطني مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".