"ابو قندهار" في قبضة القوات الامنية بنينوى

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال خمسة ارهابيين من "داعش" في نينوى، فيما اشارت الى ان احدهم يدعى "ابو قندهار".

وقالت الوزارة في بيان ان "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من القاء القبض على ( خمسة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

واضافت ان "احدهم هو الداعشي المكنى ( ابو قندهار ) الذي كان يعمل فيما يسمى بالدوريات والحواجز لداعش، فيما عملوا البقية بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل".

وتابعت انه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( القدس والانتصار والوحدة ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".