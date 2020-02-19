النزاهة: الابتزاز والروتين يقودان إلى الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، أن استطلاعاً أجرته أظهر أن تأخير الموظفين إنجاز المعاملات بهدف "الابتزاز" والإجراءات الروتينية "المعقدة"، يعدان السببين الأبرزين اللذين يضطران المراجعين إلى دفع "الرشوة".

وقالت دائرة التخطيط والبحوث بالهيئة في بيان ، إنها "قامت بإجراء استطلاع للرأي؛ للوقوف على آراء المواطنين بشأن الأسباب التي تؤدي بهم إلى دفع الرشوة للموظف الحكومي".

وأشارت الدائرة إلى أن "المستطلعة آراؤهم ذكروا سببين رئيسين لذلك تمثلا في تأخير الموظفين بإنجاز المعاملات بهدف الابتزاز، إضافة للإجراءات الروتينية المعقدة، وبنسبة (33،12%) لكل منهما".

وأوضحت، أن "نسبة 17,09% من الأشخاص الذين استطلعت آراءهم بينوا أن سبب دفع الرشوة هو لتسريع إنجاز المعاملة، في حين بين (16,67%) منهم أن السبب هو كون المعاملة المراد إنجازها غير أصولية".

وأضافت، أن "دائرتي التعليم والعلاقات العامة والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد شاركت بتنفيذ الاستطلاع ميدانياً".