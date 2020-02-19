التربية: اكثر من 900 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف السنة في هذه المحافظات

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن توجه أكثر من 900 ألف طالب وطالبة اليوم لإداء امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقالت الوزارة في بيان إن "أكثر من 900 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم، لإداء امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020، في محافظات (النجف الأشرف ، ذي قار ، واسط ، بابل ، المثنى ، الديوانية ، كربلاء المقدسة ، ميسان) وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات كافة من اوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية".

واضافت الوزارة ان "اليوم الأول للامتحانات شهد مشاركة نحو 959,398 طالباً وطالبة للمرحلة الثانوية"، موجهة "بالوقت نفسه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع في أخطاء تنعكس سلباً على العملية الامتحانية، لاسيما تلك المتعلقة بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف للحفاظ على رصانة العملية التعليمية".

اما فيما يخص اقسام التعليم المهني في المحافظات الجنوبية، فقد افصحت المديرية العامة للتعليم المهني عن "دخول أكثر من 15 ألف طالب لخوض امتحانات الكورس الاول لهذا العام".

وأعربت عن املها "في أن يُحقق جميع الطلاب نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية".