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انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني باغلبية 91 صوتاً في اجتماع اليوم.


أفاد مصدر سياسي، الثلاثاء، بانتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيساً مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر إنه "تم انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيساً مشتركاً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق، بأن عائلة الأمين العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني أبلغت القيادي في الاتحاد برهم صالح برفضها توليه رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى إبلاغ صالح بعدم رغبة الاتحاد ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.

 

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مصدر: برهم صالح ينشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني باغلبية 91 صوتاً في اجتماع اليوم.
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