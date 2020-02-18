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النزاهة تضبط 74 محولة غير مطابقة ومتهماً متلبساً بالاختلاس في الديوانية


كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط محولات هوائية غير مطابقة للمواصفات الفنية تم تجهيزها لمحافظة الديوانية، مبينة أن ذلك أدى لحصول هدر في المال العام تجاوز المليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن العملية التي نفذها فريق عمل شعبة التحري والضبط القضائي في مكتبها ب‍الديوانية، أشارت إلى أن "قسم العقود الحكومية في المحافظة أبرم عقداً مع الشركة العامة للصناعات الكهربائية التابعة ل‍وزارة الصناعة لتجهيز المحافظة ب (428) محولة هوائية بقيمة إجمالية وصلت إلى (5،992,000,000) مليارات دينار".

وأضافت الدائرة ان "الشركة جهزت المحافظة ب (354) محولة كدفعة أولى، في حين اشتملت الدفعة الثانية على (74) محولة جُهِّزَت في شهر تشرين الأول 2019، تبيَّن بعد إجراء الفحص عليها فشلها وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء، ورفضت الجهة المستفيدة تسلُّمها، حيث جرى تخزينها في مخازن دائرة كهرباء الديوانية؛ مما أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغت قيمته (1,036,000,000) مليار دينار".

وفي عمليةٍ منفصلةٍ، تمكنت ملاكات المكتب من ضبط موظف في دائرة مجاري الديوانية متلبساً بالجرم المشهود باختلاس رواتب أحد الأجراء اليوميين، وأوضحت الدائرة أن "المتهم قام بتنظيم معاملة تعيين أجير يومي (وهمية) في الدائرة باسم أحد الأشخاص دون علمه ونظم قوائم خاصة برواتبه التي تسلَّمها لمنفعته الشخصية، وتمَّ خلال العملية ضبط قوائم الرواتب ومعاملة التعيين وكتب الاستمرار بالدوام مع الأوليات المتعلقة بالأجير كافة".

وبينت الدائرة أنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيَّتين، وعرضها على السيد قاضي محكمة تحقيق الديوانية المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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