مصدر مقرب : محمد علاوي لم يطلع اي احد على اسماء وزرائه في الكابينة الجديدة

اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، ان الاخير لم يطلع اي احد على اسماء وزرائه في الكابينة الحكومية الجديدة، مبينا انه تواصل مع 22 مرشحا للوزارات، من بينهم وزيرين للدفاع والداخلية.

وقال المصدر أن "الأسماء التي تم تسريبها والتي قيل إنها جزء من التشكيلة الحكومية ليست صحيحة أبدا"،

مبينا أن "علاوي لم يطلع أقرب الناس إليه على أسماء من اختارهم كوزراء، وعددهم 22 وزيرا من بين عشرات الأسماء الذين إما أجرى مقابلات معهم أو اتصالات خصوصا بالنسبة لمن هم خارج العراق الذين اكتفوا بإرسال سيرهم الذاتية إليه".

وأضاف أن "الكابينة اكتملت ولا صحة لما يشاع في بعض وسائل الإعلام أنها تتألف من 16 وزيرا حتى الآن، أو أنه لم يحسم بعد الوزارات الأمنية، وهي الدفاع والداخلية".

وحول الوقت المحدد لعقد جلسة البرلمان لنيل الثقة، افاد المصدر بأن "هذا الأمر مرهون بآليات تتعلق بالبرلمان وسياقات عمله، حيث إنه أكمل الكابينة وسيخاطب المساءلة والعدالة بشأن المرشحين بانتظار عقد الجلسة البرلمانية، إما نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"،

متوقعا "التصويت على الحكومة بأغلبية مريحة برغم وجود اعتراضات من بعض القوى السياسية ليس على الحكومة أو على المكلف بتشكيلها، بل تتعلق بآلية الترشيح والاختيار".