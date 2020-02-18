الإعدام لإرهابي فجّر عبوة في منطقة الجكوك

قضت محكمة جنايات الكرخ بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي عن جريمة نصب وتفجير عبوة ناسفة على جانب الطريق في منطقة الجكوك ببغداد ما أدى الى استشهاد مواطنين اثنين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدان اقدم على زرع عبوة ناسفة في منطقة الجكوك وتفجيرها، ما أدى الى استشهاد مواطنين اثنين احدهما (امراة) لم تكمل السنة من زواجها وتحمل في بطنها جنين بثلاثة شهر".

واضاف أن "الارهابي اعترف بتفاصيل الحادثة والتي بين فيها بانه كان يستهدف دورية تابعة لمديرية شرطة النفط نوع فورد واثناء تفجيرها ادت الى استشهاد المجنى عليهما خلال مرورهم بذلك الطريق".

وتابع أن "الحكم صدر بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".