التخطيط توضح: اتفاقية الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة ولا علاقة لها بالمتوقفة

أكدت وزارة التخطيط، الإثنين (17 شباط 2020)، أن اتفاقية الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، ولا علاقة لها بالمشاريع المتوقفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية إن "الاتفاق مع الصين لا علاقة له بتمويل المشاريع المتوقفة وإنما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد".

وأضاف، أن "تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يشمل مشاريع جديدة كميناء الفاو ومشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والتربية والاسكان".

وأشار الهنداوي إلى أنه "نحو أربعة آلاف مشروع متوقفة نتيجة قلّة التخصيصات المالية للمشاريع في السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "الوزارة وضعت رؤية لاستئناف العمل بالمشاريع".

وتابع أن "خطة الوزارة ركّزت على المشاريع الخدمية فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشاريع الصحية".

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء أرسل في وقت سابق كتاباً بشأن متابعة الاتفاق العراقي - الصيني، ولتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع أو إضافة مشاريع أخرى.

ونص الكتاب بالإيعاز للوزرات والمحافظات كافة للتفضل بتزويد مشاريع البنى التحتية الأساسية ذات العلاقة، وبكشوفات تفصيلية دقيقة، على أن تتضمن مشاريع المدارس، والمستشفيات، والطرق والجسور، وخدمات الماء، والمجاري، وأي مشاريع أخرى ذات صلة، على أن تصل الإجابة خلال فترة 15 يوماً من تاريخ صدور الكتاب 8/1/2020.