ضبط خلية تخطط لعمليات ارهابية غرب الانبار

أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار ، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال خلية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية غرب المحافظة.

وقال المصدر إن “القوات الامنية تعاملت مع معلومات استخباراتية افادت بوجود خلية ارهابية في قضاء هيت غربي الانبار، مكونة من 3 ارهابيين يخططون القيام بعمليات ارهابية في المناطق الغربية “.

وأضاف، أن “القوات تمكنت من اختراق الخلية واعتقال جميع عناصرها قبل قيامهم بعمليات ارهابية تهدف الى زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة”، مبينا أن “عناصر الخلية الاجرامية تم نقلهم الى احدى مراكز الاحتجاز الامنية لتحقيق معهم”