الحشد ينصب كاميرا حرارية فوق قمة جبلية للسيطرة على تلعفر من 4 جوانب

أكد آمر اللواء 53 بالحشد الشعبي علي محمد، الاثنين، ان لواءه مستعد للتعامل مع أي طارئ في قضاء تلعفر، فيما أشار الى انه تم نصب كاميرا حرارية فوق قمة جبلية للسيطرة على القضاء من أربعة جوانب.

وقال محمد في بيان، إن “اللواء 53 بالحشد الشعبي مستعد للتعامل مع أي طارئ في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ومتخذ جميع الاحتياطات بهذا الشأن”.

وأضاف ان “قيادة عمليات نينوى سلمتنا كاميرا حرارية قبل مدة وتم نصبها على قمة جبل عالية للسيطرة على القضاء من أربعة جوانب”.