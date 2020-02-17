قائد عمليات البصرة يؤكد اتخاذ الاجراءات كافة لحماية المنشآت النفطية

أكد قائد عمليات البصرة، الفريق قاسم نزال المالكي، الاحد، اتخاذ الاجراءات كافة لحماية المنشآت النفطية في المحافظة.

وقال المالكي في بيان إن "الحقول والمنشآت النفطية في محافظة البصرة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وأحد أهم الموارد التي تعنى بالجوانب الأمنية".

واضاف أن "القيادة اتخذت عدة إجراءات أمنية مستقبلية سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة مع الجهات ذات العلاقة والمدراء الأمنيين في الشركات النفطية".

ولفت الى أن "هذة الإجراءات من شأنها أن تقوي وتعزز الجوانب الأمنية للمنشات النفطية".