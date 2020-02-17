جنايات ميسان: السجن سبع سنوات مع غرامات مالية بحق متاجرين بالمخدرات

أصدرت محكمة جنايات ميسان، الاثنين، أحكاماً على ثلاثة مدانين بالسجن سبع سنوات بحق كل واحد منهم مع غرامات مالية عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة فيها.

وقال المركز الاعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات ميسان نظرت ثلاث قضايا تتعلق بالمواد المخدرة، وحكمت على كل مدان بالسجن سبع سنوات مع غرامات مالية بحقهم مقدارها عشرة ملايين دينار وفي حالة عدم الدفع حبسهم لمدة سنة واحدة".

وأضاف البيان، أن "المدانين الثلاثة اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة المثيل امفيتامين والمتاجرة بها،لافتا إلى أن"الاحكام بحقهم تأتي وفقا لاحكام المادة ٢٨/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".