جنايات النجف تصدر أحكاما مختلفة بحق متاجرين بالمواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، أحكاماً مختلفة بحق مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة تلقوا أحكاماً عقابية من قبل محكمة جنايات النجف"، مبينةً أن "الأول تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات مع غرامة مالية مقدارها 15 مليون دينار بعدما ضبط بحوزته 19 غراما من مادة المثيل امفيتامين وانبولات تعاطي".

وأضاف، أن "المدان الثاني حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات بعدما ضبط داخل داره 246 قرصاً طبياً من مادة الامفيتامين المخدرة"، مشيراً إلى أن "المحكمة ادانت المتهمين وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".