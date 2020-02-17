النائب حسن سالم: المطالبون ببقاء القوات الأمريكية ’’يلهثون’’ وراء الدولار لتعزيز مناصبهم

رأى النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الإثنين (17 شباط، 2020) إن المطالبين ببقاء القوات الأمريكية "يلهثون" وراء الدولار لتعزيز مناصبهم، على حد تعبيرهم.

وقال سالم، في بيان، أن "المطالبين ببقاء القوات الامريكية عليهم ان يحترموا دماء الشهداء وسيادة العراق وكفاهم عمالة لان امريكا لم تلتزم يوما مع عميل او حليف".

وأضاف ان "هؤلاء اللاهثين وراء الدولار الامريكي والذين يحلمون لمستقبل يعزز عروشهم ومناصبهم معولين على امريكا فهم واهمين"، مبينا أن "امريكا تنظر الى مصالحها فقط ولم يكن في قاموسها سوى القتل والدمار والفتن".

وكان مجلس النواب، قد صوت، الاحد (5 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.