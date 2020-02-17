برلماني: آلية اختيار كابينة علاوي الوزارية لم يشهدها العراق سابقاً.. لن يمر وزير من تحت ’’الطاولة’’ !

رأى النائب في البرلمان الحالي والوزير السابق، عضو تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، الاثنين (17شباط 2020)، أن آلية رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، باختيار كابينته الوزارية لم تٌتبع سابقا في العراق.

وقال الدراجي، في حديث صحفي، إن "من يحدد فشل واخفاق علاوي أو نجاحه في اختياره لحكومته، هو علاوي نفسه، وآليته في اختيار الشخصيات لشغل كابينته الحكومية الجديدة".

وأضاف أن "آلية علاوي في اختياره للشخصيات، والتي لم يعرض أي منها على الكتل، هي اختيارات شخصيه له".

ورأى أن "الجديد بحكومة علاوي، أنه لم يعتمد على ترشيحات الكتل او القوى السياسية، لا من فوق ولا من تحت الطاولة، وقد رفض الاسماء التي رُشحت له من قبل بعض الكتل".

ووصف آلية رئيس الوزراء المكلف بـ"الجديدة، والتي لم تتبع سابقا في اختيار الحكومة في العراق".

وأكمل، انه "في حال اخفاق علاوي، فهو وحده من سيتحمل ذلك بعيدا عن الكتل السياسية وحينها سنقول (الكتل لم تأتِ بعلاوي ولا بحكومته والفشل لا تتحمله القوى السياسية)"،

لافتا إلى أن "اختيار علاوي جاء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الذي رشحت له ثلاثة أسماء وتم التوافق على علاوي لتكليفه برئاسة الوزراء".