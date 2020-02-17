القبض على ثلاثة ارهابيين في الموصل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت في بيان، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ القت القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقتي حي الشفاء والعمل الشعبي في حمام العليل ب‍الموصل .

وأوضح البيان، أن المعتقلين، من العناصر التي شاركت بالقتال ضد قواتنا الامنية وقدمت معلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.