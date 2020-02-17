الحبس الشديد لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي وتسبب بقتل مريض

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن صدور امر يقضي بالحبس الشديد لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي وتسبب بقتل مريض.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان إن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي من خلال فتح عيادة ومزاولة العمل فيها خلافاً لاحكام القانون.

وأوضح أن "المدان انتحل صفة طبيب فيزيائي من خلال فتح عيادة تخصصية بالعلاج الفيزيائي ومزاولة العمل فيها بقيامه بانتحال صفة طبيب خلافاً للحقيقة كونه خريج الجامعة التكنولوجيا قسم الفيزياء الطبية ما تسبب بموت احد المرضى".

وأضاف المركز الاعلامي أن "المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بتنظم جلسات علاج طبيعي (للمجنى عليه) الا ان حالته الصحية ساءت فطلب من ذويه نقله الى المستشفى وفعلا تم نقله الا انه فارق الحياة بحسب اعترافاته".

وأشار إلى أن " المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المدان وفقا لأحكام القرار 160/اولاً/1 لسنة 1983 المعدل".