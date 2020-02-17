الداخلية: قوات حفظ القانون ستواصل مهامها بعد انتهاء التظاهرات

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن قوات حفظ القانون ستواصل مهامها حتى بعد انتهاء التظاهرات وبأطرها القانونية.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنافي تصريح صحفي : إن"قوات حفظ القانون ستواصل مهامها ،حتى بعد انتهاء التظاهرات ،وبأطرها القانونية في المحافظات ،التي شهدت تظاهرات شعبية"،

لافتاً إلى أن"الوزارة بصدد تطوير قابليات قوات حفظ القانون وتجهيزها بالبنى التحتية والموارد البشرية المناسبة والكفوءة".

وأضاف أن" فكرة تسلم الملف الأمني في ست محافظات ،بعضها نفذ والبعض الآخر قيد التنفيذ ،ومنها تسلم الملف الأمني من قيادات العمليات ،لكون العمل الأمني بحاجة الى متخصصين بهذا الجانب"،

مبيناً أن" المحافظات التي سلمت لها الملف الأمني ،هي بابل والسماوة والديوانية وميسان والسماوة وواسط ".

وكان مجلس الأمن الوطني قد قرر في تشرين الاول تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لحماية المتظاهرين والفعاليات الاجتماعية