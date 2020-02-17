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وزير الخارجية وظريف يبحثان أمن الطاقة في الخليج وملاحة هرمز


دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الأحد، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى احترام سيادة العراق، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية.

ونقل البيان عن الحكيم تأكيده حرص العراق على“إقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، والنأي عن أي صراعات إقليمية ودولية“.

ودعا الحكيم إلى“ضرورة استمرار الحوارات السياسية لتطوير العلاقات الثنائية، والتباحث بشأن القضايا الإقليمية، وتقارب المواقف تجاه القضايا المختلفة“.

وشدد على“ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة“.

وأكد علي الحكيم ”رفض العراق للتصعيد والتلويح بخيار الحرب على الجارة إيران من قبل الجانب الأمريكي“، مجددًا ”التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية، وحرمة الدبلوماسيين“.

وذكر البيان أن الحكيم وظريف أكدا، خلال اللقاء، على ”ضرورة سلامة أمن الطاقة في الخليج، وبيان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وتأثير إغلاقه في اقتصاد دول المنطقة النفطية“.

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وزير الخارجية وظريف يبحثان أمن الطاقة في الخليج وملاحة هرمز
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