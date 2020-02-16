نائب: أسماء الوزراء المسربة تتحمل عدة أوجه

عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , طرح شخصيات عراقية على انها الأسماء التي ضمت قائمة كابينة محمد توفيق علاوي لعدد من وسائل الاعلام المحلية تتحمل عدة تفسيرات واوجه عده, مؤكدا ان علاوي مازال يواجه ضغوطات سياسية ربما تلزمه تأجيل الإعلان عن حكومته.

وقال جابر في تصريح صحفي, ان “عددا من وسائل الاعلام بدأت منذ اليوم بنشر أسماء وسير لشخصيات سياسية من الدرجة الرابعة على انهما وزراء الكابينة الحكومية الجديدة , الا ان هذه التسريبات تتحمل تفسيرات واوجه عدة”.

وأضاف ان “تغريدة علاوي اشارت الى انه سيسرب معلومات عن بعض الوزراء المرشحين وبالامكان ان نؤيد صحة ما تنشره وسائل الاعلام المحلية لشخصيات مرشحة كوزراء في حكومة علاوي , اما التفسير الاخر ربما يراد من هذه الشخصيات حرق اسمائها قبل ان تعلن رسميا على البرلمان ووجه اخر قد يكون جس لنبض الشارع”.

وأشار جابر الى ان “المعلومات المؤكدة تفيد بان علاوي لم يحسم امر كابينته بسبب ضغوط يمارسها السنة والكرد عليه للمشاركة وفرض أسماء محددة لكابينته الوزارية”.