افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع حريق كبير داخل بناية في بغداد.

وقال المصدر ان "حريقا كبيرا اندلع في بناية سكنية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الامين قرب جامع الاسراء والمعراج شرقي العاصمة بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"

واضاف ان "فرق الدفاع المدني انقذت السكان من البناية واخمدت الحريق باشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".