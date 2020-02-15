الفتح: تنازلنا عن الاستحقاق الانتخابي لعلاوي مقابل تنفيذ الاتفاقية الصينية وإخراج القوات الأمريكية

أكد تحالف الفتح ، السبت ، انه تنازل عن استحقاقه الانتخابي بالكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مقابل تنفيذ بنود الاتفاقية مع الصين وتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية من البلاد.

وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي، إن “تحالف الفتح تنازل عن استحقاقه الانتخابي بالحصول على الوزارات لعلاوي مقابل تنفيذ الاتفاقية مع الصين”، لافتا إلى إن “الفتح لن يسمح لعلاوي بعدم تنفيذ الاتفاقية أو تقليصها في حال ضغطت عليه أمريكا”.

وأضاف أن “تنفيذ الاتفاقية أمر مهم كونها إستراتيجية وتهدف لإحياء جميع الصناعات المتوقفة، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة للعاطلين ضمن الاتفاقية”،

مبينا أن “تنفيذ الاتفاقية مع الصين وإخراج القوات الأمريكية شروط لا يتنازل عنها تحالف الفتح لدعم حكومة علاوي”.

وأكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، في وقت سابق، ان الولايات المتحدة الأمريكية تسعى باي شكل من الأشكال منع استمرار الاتفاقية الصينية العراقية، كاشفا عن تحركات أمريكية خليجية لعرقلة وصول الشركات الصينية إلى العراق