العمليات المشتركة تعلن إفشال مخطط لداعش الارهابي باستهداف التظاهرات والقوات الأمنية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ، السبت، عن إفشال مخطط لعصابات داعش الارهابية باستهداف التظاهرات والقوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي إن “خلية استخبارات الصقور تمكنت من اختراق خلية لعصابات داعش الإرهابية والقبض عليها كانت تخطط لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات”،

لافتا إلى إن “اعترافات قيادات الخلية وفرت معلومات كبيرة للقوات الأمنية تمكنت من خلالها إفشال عدد كبير من المخططات والتحركات الإرهابية”.

وأضاف أن “خلية الصقور الاستخباراتية ستبث اعترافات قيادات الخلية خلال الأيام المقبلة للكشف عن المخططات التي كان يهدف لها داعش”،

مبينا أن “عصابات داعش الإرهابية تتحرك في الوقت الحالي على شكل مجاميع في مناطق تعتقد بعيدة عن تحركات القوات الأمنية لإثارة الفتنة إلا إن عمليات أبطال العراق أفشلت ذلك وحققت نجاحات كبيرة في تأمين الشريط الحدودي مع سوريا”.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، أول أمس الخميس، عن نشر بطاريات صواريخ “بانتسير أس-1” على الحدود العراقية بين سوريا والأردن لتأمينها من تحركات عصابات داعش الإرهابية، فيما بينت أن الهدف من انطلاق عمليات أبطال العراق هو تطهير الحدود والضغط على خلايا داعش في الصحراء.