عميد كلية مزايا في ذي قار يكشف عن سبب تقديم استقالته: مسلحون اقتحموا الكلية وهددوني

اكد عميد كلية مزايا الأهلية الجامعة في محافظة ذي قار، البروفيسور علي هادي، اليوم السبت، أن قضية تقديم استقالته تمت تحت تهديد السلاح.

وقال هادي في تصريح صحفي"، أن "مجموعة مسلحة يقودهم مستثمر الكلية المدعو (محمد دحام ) اقتحمت الكلية اليوم وقامت بإخراج الكوادر الوظيفية، فيما تم إجباري على تقديم استقالتي من منصب عمادة الكلية تحت تهديد السلاح".

وبين، أن " لم يطلب تدخل القوات الأمنية في الكلية حرصا منه على حياة الطلاب، خوفا من تطور الموقف الأمني بين الطرفين .

وأشار إلى أنه" فور خروجي من الكلية اتجهت إلى محكمة تحقيق الناصرية، وقمت بتقديم شكوى ضد الذين اقتحموا الكلية وعلى رأسهم المستثمر محمد دحام".