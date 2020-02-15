الحشد الشعبي يعلن عن تطبيق خطط لتأمين قضاء تلعفر

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تطبيق خطط لتأمين قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.

ونقل إعلام الحشد في بيان عن آمر اللواء 53 بالحشد الشعبي علي محمد صالح قوله، إن "الحشد الشعبي يفرض طوقا خارجيا لتأمين قضاء تلعفر واطرافه من خلال (مرصد يا حسين) المزود بكاميرا حرارية تغطي مساحة المدينة ومحيطها واعلى نقطة فيها”.

واضاف صالح، ان “هناك سيطرات رئيسة في مداخل ومخارج المدينة خاصة لحفظ الامن منها سيطرة مفرق العياضية وسيطرة ملا جاسم وسيطرة خضر الياس”.