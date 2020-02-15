الاستخبارات العسكرية تحرر مختطفاً بعد 24 ساعة من اختطافه شمالي بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن تحرير مختطف بعد 24 ساعة من اختطافه شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، انه "بعد ورود معلومات عن عملية اختطاف لاحد الاشخاص، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ وبالتعاون مع مديرية مكافحة الاجرام من الوصول الى مكان احتجاز المختطف في منطقة الحسينية شمالي بغداد".

وأضافت أن "تحرير المختطف جاء بعد اقل من ٢٤ ساعة على اختطافه على يد عصابات متخصصة واخفائه في هياكل احد المنازل قيد الانشاء"، مبينة أنه "تم تحريره واعادته الى ذويه".