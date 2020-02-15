شرطة الديوانية تعتقل متهما بالارهاب من سكنة ميسان

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، السبت، عن إلقاء القبض على أحد المتهمين بالإرهاب من سكنة محافظة ميسان.

وقالت القيادة في بيان إن "سيطرة النهر الثالث التابعة إلى قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات وبامرة الرائد صباح نوري وعدد من المنتسبين تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالإرهاب من سكنة محافظة ميسان".

وأضافت القيادة، أن "المعتقل يبلغ من العمر ٣١ بعد تدقيق اسمه الذي وجد ضمن قوائم المطلوبين إلى مكافحة إرهاب ميسان وفق أحكام المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".