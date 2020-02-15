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العراق يدعو ارمينيا لمنح سمات الدخول للعراقيين من المنافذ الحدودية


دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم نظيره الارمني زوهراب مناتساكانيان، السبت، الى منح سمات الدخول إلى المُواطِنين العراقيّين الراغبين في زيارة جمهوريّة أرمينيا لغرض العلاج والسياحة من المنافذ الحُدُوديّة أسوة ببعض الدول العربيّة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "وزيرها محمد علي الحكيم التقى، اليوم، زوهراب مناتساكانيان وزير خارجيّة أرمينيا على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ، وجرى في اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات، وتفعيل التعاون الثنائيّ بما يُحقّق مصالح الشعبين الصديقين".

ونقل البيان عن الحكيم قوله، إن "العراق مستعد لاستضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقيّة-الأرمينيّة المُشترَكة، وحثَّ الجانب الأرمينيّ على منح سمات الدخول إلى المُواطِنين العراقيّين الراغبين في زيارة جمهوريّة أرمينيا لغرض العلاج والسياحة من المنافذ الحُدُوديّة أسوة ببعض الدول العربيّة، لتشجيع حركة التجارة والسياحة بين البلدين"، داعياً، الشركات الأرمينيّة الى "المُساهَمة في إعادة إعمار المناطق المُحرّرة".

 

وتطرّق الجانبان، بحسب البيان الى "أهمّية الإسراع بتوقيع اتفاقيّة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة من سمة الدخول بين البلدين، ومُذكّرة التفاهم للمُشاوَرات السياسيّة بين وزارتي خارجيّة البلدين".

 

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العراق يدعو ارمينيا لمنح سمات الدخول للعراقيين من المنافذ الحدودية
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