اعتقال عنصر بـ "داعش"الارهابي في ايمن الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش"الارهابي في ايمن الموصل، مشيرة الى أن المعتقل كان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة تم نصب سيطرة تفتيش مفاجئة في منطقة حي 30 تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وأضافت الوزارة، أن القوة تمكنت من القبض على الداعشي ( ح ع م غ ) المكنى ( ابو عبيدة ) والذي كان يعمل فيما يسمى ( وحدات الاسناد العام ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".