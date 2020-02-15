القضاء يوعز بإجراء تحقيق بشأن عرض أموال للحصول على مناصب في الحكومة

أوعز مجلس القضاء الأعلى الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به الخبير السياسي والامني ابراهيم الصميدعي بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة".

واضاف انه "في حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".