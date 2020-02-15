نائب عن الفتح : عدم تمرير حكومة علاوي الأسبوع الجاري سيؤدي الى اجبار البرلمان لحل نفسه

حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, السبت, ان عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي التي سيعرضها الأسبوع الجاري سيؤدي الى اجبار البرلمان لحل نفسه في مده أقصاه ستة اشهر وذلك لاجراء انتخابات مبكرة.

وقال جابر في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي على شارف على اختيار كابينته الوزارية ويستم عرضها خلال الأسبوع الجاري , الا ان الكتل السياسية ليس لديها معلومات متكاملة عن الوزراء الذين تم اختيارهم من قبل علاوي”.

وأضاف جابر، أن “عدم اطلاع الكتل على سيير الوزراء الجدد سيؤدي الى عرقلة في التصويت وربما سيفشل علاوي بتمرير الكابينة وبالتي سندخل في عمق النفق المظلم”.

وأشار إلى انه “في حال عدم تمرير الكابينة سيتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء لتسيير الاعمال وبذلك سيجبر البرلمان على حل نفسه في مده أقصاها ستة اشهر واجراء انتخابات مبكرة”.