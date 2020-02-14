رئيس كتلة الرافدين يحدد الفرق بين حكومة علاوي والحكومات السابقة

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، الجمعة (14 شباط 2020)، ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي، اشترط اختيار كابينته الوزارية من ’’المستقلين، غير المتحزبين’’، وهدد بتقديم اعتذاره عن التكليف في حال ضغطت عليه الكتل السياسية.

وقال كنا في حديث صحفي ان "علاوي اشترط على الكتل السياسية، اختيار كابينته الوزارية بمطلق الحرية والاعتماد على المستقلين غير المتحزبين".

واضاف ان "الفرق الكبير الذي سيحصل في حكومة علاوي عن الحكومات المتعاقبة، هو اختيار الشخصيات الكفوءة والمحايدة والنزيهة والمستقلة، بعيدا عن ضغوط وتأثيرات الكتل السياسية او الضغوط الخارجية".

واشار الى ان "رئيس الوزراء المكلف هدد بتقديم اعتذاره عن التكليف ببيان رسمي في حال ضغطت عليه الكتل السياسية".