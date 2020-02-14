صور الشهيد قاسم سليماني تجتاح مدن إيطاليا.. والصحفيون يعلّقون !

نشر تنظيم الجبهة الأوروبية الإيطالي لمناصرة سوريا، صورا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق الشهيد قاسم سليماني بميلانو وروما وكبريات المدن الإيطالية، في أربعينيته.

ونشرت صحف إيطالية كبيرة كـ "LA REPUBLICA" و"il Corriere della Sera" الخبر مع الصور الكبيرة التي علقت في الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات، حيث يحظر المس بها قبل انتهاء المدة المسموح بها من البلديات أي 15 يوما.

وغرد الكاتب والصحافي الإيطالي روبيرتو روجيرو قائلا: "القيادي الراحل في فيلق القدس، قدم تضحيات كبيرة من أجل تحرير سوريا، العراق ولبنان من الإرهاب التكفيري، بغض النظر إن كنا نتوافق معه إيديولوجيا أم لا، فإنه بطل أممي خدم الإنسانية وهزم الظلم".

أما الصحافي البارز في جريدة "la stampa" فرنشيسكو سمبريني، فكتب: "لماذا نريد أن يحترم العالم شهداءنا الذين سقطوا ضد الفاشية والنازية ولا نحترم ونقدر شهداء كبارا قاتلوا من أراد تدمير الإنسانية، يجب أن لا نعتمد معيارين ومقياسين للأمور".