نزاع عشائري يتسبب بإصابة شخصين بعد هجوم استهدف مستشفى في البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (14 شباط 2020)، بقيام أشخاص من إحدى العشائر بشن هجوم مسلح على مستشفى ابن البيطار الأهلي وسط المحافظة، على خلفية نزاع عشائر مستمر منذ سنوات بين عشيرتين.

وقال المصدر إن "مستشفى ابن البيطار الأهلي الذي تعود ملكيته للدكتور ثامر الحمداني قد تعرض لهجوم مسلح بالأسلحة المتوسطة والخفيفة"، مبيناً أن "الهجوم أسفر عن إصابة شخصين داخل المستشفى، فضلاً عن حدوث اضرار مادية في واجهة المستشفى الأهلي".

وأضاف: "في ساعة الحادث كان شخص من عشيرة الحمادنة يرقد داخل المستشفى، بعد ما تعرض لإصابة خلال مواجهات عشائرية".

وبين المصدر، أن "مدير مرور محافظة البصرة الأسبق العميد ثامر الحمداني، كان متواجداً ايضاً داخل المستشفى وهو مطلوب بنزاع عشائري".