قيادي بالحشد يتهم جهات بتمويل داعش الارهابي بعد العثور على أسلحة حديثة بصلاح الدين وكركوك

أعلن القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة (14 شباط 2020)، العثور على أسلحة واعتدة حديثة في مضافات تنظيم داعش الارهابي في محافظتي صلاح الدين وكركوك، متهماً جهات "متعددة" بتمويل التنظيم الإرهابي.

وقال الحسيني في حديث صحفي إن "عمليات تعقب تنظيم داعش الارهابي في محافظتي صلاح الدين وكركوك، وضبط الكثير من مضافاته، كشف عن وجود اسلحة واعتدة حديثة في حوزة مسلحي التنظيم الإرهابي، ما يؤكد ان داعش ما زال يتلقى دعماً متواصلاً من جهات متعددة، وأبرزها امريكا".

واضاف الحسيني: "لولا وجود الدعم السري لداعش الارهابي من قبل جهات متعددة ومنها أمريكا، لما حافظ التنظيم على فلوله المبعثرة في التلال والوديات النائية" مؤكداً أن "الدعم عامل اساسي ومهم في ابقاء تلك الخلايا، رغم تلقيها سلسلة من الضربات القاصمة".

وتابع القيادي في الحشد الشعبي: "اننا نحارب تنظيماً مدعوم دولياً، وهناك جهات متعددة ترى في بقاء هذا التنظيم ورقة بيدها لتحقيق اجندة متعددة في ارض العراق"،

مشيراً الى أن "ضبط اسلحة واعتدة حديثة تحمل في مضامينها الكثير من الرسائل، التي تتطلب موقفاً حكومياً حازماً من اي جهة تقدم العون لتنظيم هو الاكثر تطرفا في العالم".